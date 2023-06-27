Володин назвал попытку мятежа маршем тщеславия

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Попытка устроить мятеж в России является ничем иным, как «маршем тщеславия», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые были опубликованы на сайте нижней палаты парламента, если бы участники похода на Москву думали о судьбе России, а не о себе, то они бы никогда не решились на такой шаг, и жертв удалось бы избежать.

Тщеславие и гордыня привели к тому, что человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Поэтому мы с вами должны это понимать. Если бы этот человек думал о стране, думал о народе, а уже потом себе, он никогда бы на этот поступок не решился. Это марш тщеславия был, — сказал Володин.

Он отметил, что президент России Владимир Путин сумел остановить кровопролитие и убедить многих бойцов ЧВК «Вагнер», что их вели на смерть и вооруженное столкновение со своим же народом. Это лишний раз говорит об эффективности выстроенной президентом стратегии, считает спикер Госдумы.

Ранее Путин заявил, что быстрая и четкая работа силовиков во время попытки мятежа позволила избежать жертв среди мирных жителей. По его словам, благодаря действиям представителей силовых ведомств была предотвращена гражданская война в стране.