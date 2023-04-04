Володин назвал ответственных за убийство Татарского Володин: из-за поддержки Вашингтона и Брюсселя в Европе появилась страна-террорист

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Вячеслав Володин

Вашингтон и Брюссель активно поддерживали Украину, в результате чего в Европе появилось террористическое государство, организовавшее убийство военкора Владлена Татарского, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что ранее похожим образом была убита политолог Дарья Дугина, а ФСБ пресекла попытки покушений на многих российских деятелей.

В результате теракта, совершённого преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), много людей пострадало. Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства, — написал Володин.

По его мнению, украинские власти пытаются запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Спикер Госдумы считает, что ответственность за всех убитых лежит в том числе и на американском лидере Джо Байдене, канцлере Германии Олафе Шольце и президенте Франции Эммануэле Макроне.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила зрительница Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Ранее стало известно, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.