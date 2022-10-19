Володин назвал новую категорию россиян, получившую отсрочку от мобилизации Володин: отцов трех и более детей освободили от частичной мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отцов трех и более детей освободят от частичной мобилизации. По его словам, более 9,5 тысячи многодетных отцов уже отозвали из воинских частей, так как решения об их мобилизации отменили.

<...> Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Министерства обороны и Генерального штаба.

Володин напомнил, что отсрочка от мобилизации предоставляется также признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, занятым постоянным уходом за родственниками, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе, либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Кроме того, освобождены от призыва опекуны или попечители несовершеннолетних родных брата или сестры, имеющие на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет, или имеющие на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребенка. Отсрочка от мобилизации также предоставляется женщинам, имеющим одного и более ребенка.

Ранее депутаты Госдумы отклонили предложение освободить от мобилизации отцов, имеющих троих детей возрастом до 18 лет, или ребенка с инвалидностью. Тогда глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подчеркнула, что авторы законопроекта не будут отзывать его и направят на рассмотрение региональным властям.