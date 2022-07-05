Володин: Киев делает все, чтобы Россия не останавливалась у границ Донбасса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вячеслав Володин

Киев делает все, чтобы Вооруженные силы России не останавливались у границ ЛНР И ДНР, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает РИА Новости. По его словам, удары продолжают наноситься с территорий Харьковской области и других регионов. Володин подчеркнул, что позиция президента США и глав европейских государств заключается в том, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше.

Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов, — сказал Володин.

По мнению парламентария, Украина «превратилась в террористическое государство» и задача властей РФ — сделать все для обеспечения безопасности граждан.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен затянуть конфликт на Украине. Для этого западные лидеры продолжают поставлять Киеву оружие в больших масштабах, считает министр. Шойгу уточнил, что с момента начала спецоперации ЕС и США поставили более 28 тысяч тонн военных грузов.