Володин и Лавров проголосовали на выборах президента России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. С выбором также определился и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. О том, что он проголосовал, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Володин опустил бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы. Парламентарий рассказал, что москвичи активно голосуют.

У всех хорошее праздничное настроение. Граждане понимают, как важно в эти три дня проголосовать за будущее нашей страны, за сильную и независимую Россию, — сказал парламентарий.

В свою очередь Лавров проголосовал на участке № 73, расположенном в школе 1520 в Малом Кисловском переулке. Он поприветствовал пришедших на участок избирателей и членов избирательной комиссии, а затем опустил бюллетень в урну для голосования.

Ранее свои голоса на выборах президента отдали глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. В Минобороны РФ рассказали, что они проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск.