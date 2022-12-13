Володин и Эрдоган обсудили развитие отношений России и Турции

Фото: tccb.gov.tr

Вячеслав Володин и Реджеп Тайип Эрдоган

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Анкаре во время официального визита 13 декабря встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает пресс-служба нижней палаты российского парламента, главе турецкого государства передали теплые слова от его российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, Володин подчеркнул, что отношения между странами развиваются динамично именно благодаря двум президентам.

Госдуме и Великому Национальному Собранию Турции со своей стороны необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения. В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, — отметил спикер Госдумы.

Также, как сообщил Володин, стороны обсудили проведение Конференции председателей парламентов. Мероприятие должно быть посвящено как противодействию терроризма, так и укреплению регионального взаимодействия.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения, конфликт на Украине, борьбу с терроризмом и реализацию зерновой сделки.

Во время разговора с Путиным Эрдоган отметил, что 13 млн тонн зерна были доставлены из Турции в наиболее бедные страны. Также он предложил поставлять другие продукты питания через отработанный маршрут.