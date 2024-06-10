Володин: Госдума приступила к работе над поручениями Путина на ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Работа над законопроектами по поручениям президента России Владимира Путина на ПМЭФ уже началась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте ГД, законодательное обеспечение этих инициатив является приоритетом депутатов.

Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам, — сказал Володин.

Речь, по его словам, идет об индексации пенсий работающих пенсионеров и обеспечении опережающего роста зарплат. Предстоит рассмотреть законопроекты по поддержке экономики и регионов. Среди них развитие государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, а также о креативных индустриях и мерах их поддержки.

Впервые подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам Путин поручил в октябре 2020 года, но никаких решений принято не было. 7 июня 2024 года на пленарном заседании ПМЭФ глава государства вновь призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму уже в июне. По его словам, уже ведется работа с Министерством труда и социальной защиты.