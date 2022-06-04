Володин: Евросоюз исчерпал арсенал средств по сдерживанию России

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Принятый Евросоюзом шестой пакет пакет санкций означает, что возможности Брюсселя «по сдерживанию развития России» исчерпаны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новые рестрикции являются следствием выбора «между плохим и очень плохим сценарием» для европейской экономики и граждан стран Запада.

Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось, — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, от запрета на экспорт нефти пострадает прежде всего сам Евросоюз, поскольку из-за растущих цен на энергоресурсы будет переплачивать более €250 млрд в год. Россия же, по словам Володина, потеряет $22 млрд в год, однако скорее всего компенсирует издержки за счет сбыта нефти на азиатские рынки и, возможно, даже останется в плюсе.

Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее, — подытожил Володин.

Ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф сообщил, что ЕС ожидает ценовой шок из-за эмбарго на российскую нефть. По его мнению, растущие цены на черное золото продолжат эту тенденцию, что будет способствовать инфляции.