Долларовый пузырь скоро лопнет: Володин напомнил о госдолге США Володин заявил об отсутствии планов США по возвращению госдолга в $31 трлн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о грозящем лопнуть пузыре, надуваемом при помощи долларового печатного станка. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о превышении госдолга Соединенных Штатов отметки в $31 трлн.

Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать. Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран, — написал Володин.

Он напомнил, что заимствования Вашингтона превышают 30% мирового ВВП, и предположил, что возвращать их Соединенные Штаты не планируют. Володин уверен, что Белый дом захочет решить свои проблемы за чужой счет, и сейчас это ЕС.

Спикер Госдумы добавил, что россиянам не о чем волноваться, потому что суверенные государства, избавленные от зависимости от доллара США, в том числе РФ, пострадают меньше других.

Ранее Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил $31 трлн. К 3 октября он составил $31 трлн 123 млрд 887 млн 781 тысячу 401 и 34 цента, сообщается на сайте финансового ведомства.

Зарубежным правительствам Соединенные Штаты должны почти $7 трлн.

Обслуживание долга для Вашингтона, по сообщениям американских СМИ, становится все более затратной задачей в условиях растущих ставок.

Ранее в разговоре с NEWS.ru экономист Михаил Беляев заявил, что развитие госдолга внутри страны является совершенно обычным инструментом, поскольку государство таким образом получает средства от населения и вкладывает их в развитие промышленности и экономики, а население приобретает финансовый инструмент вложения денег.