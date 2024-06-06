Володин: большинство зарубежных компаний остались в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Большая часть зарубежных компаний остались на российском рынке и продолжают работу, несмотря на давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом некоторые иностранные предприятия, ушедшие из России, сегодня пытаются вернуться обратно.

Большинство иностранных компаний остались в России и продолжают работу. Некоторые зарубежные предприятия, которые два года назад ушли с нашего рынка, сегодня пытаются вернуться, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что в России не нужны компании с такими ценностями. Те же, кто остался, имеют все возможности развиваться. При этом Россия не запрещает возвращаться ушедшим организациям.

Тот, кто под давлением Вашингтона и Брюсселя дал слабину и ушел, а сейчас хотел бы вернуться, может попробовать сделать это. Но будет непросто, — добавил Володин.

Он объяснил, что отечественный бизнес успешно адаптировался под новые условия, заняв освободившиеся ниши. Володин также призвал поддерживать и развивать российских производителей, которые не политизируют бизнес и «не пляшут под дудку заокеанских хозяев».

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