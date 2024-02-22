В России создадут самый крупный суперкомпьютер Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области создадут самый крупный в России суперкомпьютер, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Его произведут на базе строящегося Центра обработки данных. По словам парламентария, он уже занимается решением данного вопроса.

Еще один мегапроект в Балаково – создание суперкомпьютера на базе строящегося Центра обработки данных, — написал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В документ внесли около 40 страниц различных изменений и дополнений. Первая редакция стратегии была утверждена указом главы государства в 2019 году. Речь в ней идет об основных принципах развития и использования технологий искусственного интеллекта, целях и задачах подобной работы, приоритетных направлениях, поддержке научных исследований и регулировании общественных отношений в этой сфере.

До этого Путин высоко оценил суперкомпьютеры «Яндекса» и «Сбера». По словам главы государства, к таким устройствам необходимо относиться с уважением. Также он подчеркнул, что у российских суперкомпьютеров есть перспективы развития.