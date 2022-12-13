Володин анонсировал поправки в закон об образовании Володин: Госдума примет поправки, разрешающие регионам переводить школы на областной бюджет

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

На следующей неделе Госдума планирует принять изменения в закон об образовании, написал в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.

Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, — написал Володин.

Предполагается, что такая мера позволит решать ключевые вопросы школ: обеспечение квалифицированными кадрами, содержание и ремонт, а также создание групп продленного дня.

Володин считает, что для достижения высоких темпов роста экономики, необходимо начинать с повышения качества образования. По его словам, если проанализировать развитие «любой мировой державы и причины успехов в экономике», этому предшествует рост качества получаемых знаний, после чего следует создание технологий, инноваций и экономический рост.

Ранее депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить выход на досрочную пенсию директорам школ, детсадов и их заместителям, а также социальным педагогам, которые работают в общеобразовательных учреждениях. На сегодня таким правом пользуются только социальные педагоги, работающие в детских домах и образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии.