Володин: 2023 год должен стать годом победы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Произошедшие в прошлом году события запустили процессы, результаты которых станут видны в 2023-м, он должен стать для России годом победы, заявил в своем Telegram-канал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, начавшийся год многое определит не только в развитии страны, но и всего мира.

В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России. Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м. Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы, — написал Володин.

Спикер добавил, что «необходимо более эффективно работать, каждому на своем участке», чтобы ускорить эту победу, а также ради мирного будущего страны и благополучия граждан.

Ранее, поздравляя россиян с Новым годом, Володин пожелал соотечественникам укрепления страны, преодоления вызовов, а также достижения целей, счастья и благополучия каждой семье.