«Волна шпиономании»: Захарова предостерегла ЕС от нападок на дипломатов Захарова: Россия ответит ЕС на ограничения передвижения дипломатов страны

Если Евросоюз введет ограничения на передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы не заставит себя ждать, предупредила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что в преддверии заседания Совета ЕС в СМИ поднялась «волна шпиономании». Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте ведомства.

В западных СМИ запущена волна «шпиономании», призванная обосновать введение ограничений против российских дипломатов, что является прямым нарушением не только устоявшейся дипломатической практики, но и соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., под которой подписались все страны-члены Евросоюза, — указала Захарова.

Представитель МИД России уточнила, что Москва внимательно будет наблюдать за развитием событий. Она обратила внимание, что РФ при необходимости примет меры, которые существенно ограничат передвижение дипломатов стран ЕС. Кроме того, подобную практику в отношении представителей отдельных недружественных стран Россия уже применяла, резюмировала Захарова.