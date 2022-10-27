«Война США и России может быть только ядерной»: Соболев о 101-й дивизии США Депутат Соболев назвал слова 101-й дивизии США о вмешательство в конфликт на Украине неадекватными

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Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев убежден, что война России и США может быть только ядерной. В разговоре с NEWS.ru депутат подчеркнул, что остаются непонятными заявления командира 101-й воздушно-десантной дивизии США, известная как «Кричащие орлы», о том, что если Москва продолжит эскалацию, то Вашингтон вмешается в конфликт на территории Украины. По его словам, «эскалация естественно будет», поскольку Россия пока не достигла своих целей.

Война США и России может быть только ядерной. И при таких исходных данных, максимально непонятны заявления командира 101 воздушно-десантной дивизии США, о том, что если России продолжит эскалацию конфликта, а эскалация естественно будет, так как мы пока еще не достигли поставленных перед нашей страной целей, Америка вмешается в конфликт непосредственно на территории самой Украины, — сказал собеседник.

По мнению спикера, остается не понятным, что могут сделать «эти несчастные пять тысяч американских вояк». Он назвал такого рода заявления безответственными, добавив, что они продиктованы либо непроходимой глупостью или полной неадекватностью.

Депутат указал, что особое внимание стоит уделять связке УПА (Украина, Польша и Англия), так как они в данный момент пытаются создать в Польше самую сильную армию в Европе, вкладывая в нее огромные суммы денег.

Но на самом деле, сейчас большее внимание стоит уделять связке УПА (Украина, Польша и Англия). Так, как в данный момент они усиленно создают в Польше самую сильную армию в Европе, при этом не жалея никаких сил и средств, — говорится в сообщении.

Обозреватель телеканала Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Восточной Европе близ границ Украины американских военных из дивизии «Кричащие орлы» якобы говорит о начале глобального конфликта. По мнению журналиста, Штаты и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, который позволит им достичь поставленных целей.