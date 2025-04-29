«Война есть война»: Медведев рассказал о своих дедушках-фронтовиках Медведев поделился, что его деды-фронтовики скупо рассказывали ему о войне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал, что оба его деда были фронтовиками. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, они очень скупо вспоминали о Великой Отечественной войне. Близкие политика рассказывали о событиях тех дней без героики и самолюбования, подчеркнул он.

Медведев вспомнил, как ходил вместе с одним из своих дедов на открытие памятника 30-летию Победы в Ленинграде. Он отметил, что часто вспоминает разговоры с участниками Великой Отечественной войны, в том числе со старшими родственниками по отцовский и материнской линиям.

Они рассказывали, но скупо, без какой-то героики, без каких-то длинных воспоминаний, тем более самолюбования. Почему, я думаю, это было? Потому что в тот период, особенно у них воспоминания о войне были очень тяжелыми, трудными. Война есть война, — отметил он.

Медведев также напомнил, что День Победы стал официальным праздником только через два десятилетия после Победы в войне. По его словам, дело в том, что раны были слишком свежи. Политик признался, что постоянно думает о быстротечности времени.

Те фронтовики (а я был мальчишкой, мне 10 лет тогда было), которые ходили вокруг, в том числе и мой дед, они были младше, чем я сейчас. Это означает, что время имеет неумолимый ход, — констатировал он.

Медведев также выразил уверенность, что в России появится праздник, посвященный победе в СВО. По его словам, это произойдет в скором времени.