«Война без правил»: Медведев о новых санкциях против России Медведев: США вместе с союзниками объявили России войну без правил

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Дмитрий Медведев

США и их союзники начали против России войну без правил, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он также призвал отреагировать на это не только государственные структуры, но и граждан.

Новые американские санкции уже здесь, а скоро будут и европейские. Нужно ли реагировать на них? Это вопрос… <…> Мы, те, кто любит Россию, вынуждены встать на защиту нашей Родины, так как они – США и их приспешники, объявили нам войну без правил, – написал Медведев.

Медведев в мае этого года допустил применение нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО. По словам политика, это не запугивание и не ядерный блеф. Он неоднократно обвинял киевских политиков в неонацизме и терроризме.

Ранее Медведев после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о сильной Украине призвал его встать на колени и перед ней покаяться. По словам экс-президента РФ, немецкий политик виновен во вранье, бездарной политике и возрождении нацизма.

Он также назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой». При этом призыв Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину признать силу Украины Медведев назвал «откровенной пургой» и заинтересовался, в чем же она заключается: в «фонтанирующей коррупции», в расхищении западной помощи командой Зеленского или в умирающем народе. За это, по мнению Медведева, Шольцу следует покаяться перед украинцами.