Воевавшего на стороне ВСУ белорусского гребца заочно арестовали Басманный суд заочно арестовал белорусского гребца Шурмея за наемничество

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Павел Шурмей

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего белорусского гребца, участника двух Олимпиад Павла Шурмея за наемничество и участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС. Ему вменяют ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Шурмею меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — заявили в суде.

Ранее суд получил ходатайство о заочном аресте Шурмея, которого МВД РФ объявило в розыск. Следственный комитет РФ также запросил арест четырех иностранцев, обвиняемых в участии в военных действиях в качестве наемников. Также в суд подали ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиани, который является участником «Грузинского национального легиона».

До этого сообщалось, что бывший министр юстиции Украины и экс-член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Павел Петренко объявлен в розыск. Он проходит по уголовной статье, какой именно — неизвестно. В конце 2023 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Петренко за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе.