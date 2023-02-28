Военным пенсионерам в зоне СВО сохранят повышенные пенсии Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий мобилизованным военным пенсионерам

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам в случае заключения контракта или мобилизации для выполнения боевых задач СВО. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в закон о пенсионном обеспечении военных, правоохранителей, пожарных, сотрудников ФСИН и ФССП. Согласно нововведениям, после увольнения можно будет выбрать возобновление приостановленной ранее пенсии либо назначение новой по последнему месту службы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, — говорится в документе.

Прежде действовали правила, согласно которым при возвращении военных пенсионеров на службу в должности с окладом в размере ниже той суммы, от которой рассчитывалась пенсия, ее размер также уменьшался при возобновлении выплат, пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

28 февраля Путин также подписал закон о защите русского языка, предполагающий недопустимость использования иностранных слов. Исключение предусмотрено для слов, не имеющих общеупотребительных аналогов.

Кроме того, глава государства подписал законы о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России и денонсировал договора с Латвией по двойному налогообложению.