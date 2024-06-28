Участвующим в СВО контрактникам назначили новую выплату Путин подписал указ о ежемесячной компенсации участвующим в СВО контрактникам

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Президент России Владимир Путин подписал указ о компенсационной выплате проходящим службу по контракту военным, документ опубликован на сайте правовой информации. Военнослужащие, участвующие в спецоперации по контракту, которые получали пенсию за выслугу лет, будут получать ежемесячно дополнительную компенсацию в размере 100% пенсии.

Выплата в том числе будет осуществляться в случае вывода военнослужащего из состава воинских частей для восстановления боевой способности или обучения по военно-учетным специальностям на срок не более трех месяцев. Компенсацию также получат те, кто непрерывно остается на лечении в стационарных условиях, оказался временно негодным к военной службе или находится в отпуске по болезни.

Кроме того, компенсация положена тем, кто отправляется в служебные командировки из зоны проведения СВО для получения вооружения, техники, боеприпасов и другого имущества, а также эвакуации раненых и больных, ремонта вооружения и военной техники и по другим причинам на срок не более 10 суток.

Правительству поручено в двухмесячный срок подготовить порядок осуществления выплат.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сипягин заявил NEWS.ru, что при назначении социальных выплат в России необходимо учитывать доходы семьи после вычета налогов. Сейчас, напомнил он, доход рассчитывается до вычетов налогов и может оказаться выше прожиточного минимума, лишая нуждающихся социальной помощи. По его словам, группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила исправить данную ситуацию. Предложение будет внесено на рассмотрение Госдумы 27 июня.