Военным-инвалидам могут разрешить поступать в профильные вузы Миронов предложил разрешить военным с инвалидностью поступать в профильные вузы

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ходе пресс-подхода предложил разрешить военными с инвалидностью поступать в профильные вузы, передает РИА Новости. С соответствующей инициативой политик уже обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу. По его словам, многие граждане не теряют способности воевать даже после тяжелых ранений.

Сегодня я направил письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с предложением рассмотреть возможность для военнослужащих, получивших травмы, получивших инвалидность, но которые хотят служить, которые хотят остаться в армии, возможность поступать в военные учебные заведения, — заявил Миронов.

Военнослужащим с инвалидностью необходимо разрешить поступать в вузы до 35 лет, добавил он. Вместе с тем политик призвал прописать «разумные критерии» и выбрать соответствующие специальности.

Ранее Государственная дума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников спецоперации и членов их семей на кредитные каникулы. Помимо этого, проект предусматривает списание долгов погибших или тяжело раненных в бою граждан.