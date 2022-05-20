Для военных контрактников хотят снять возрастные ограничения В Госдуме предложили отменить возрастной предел для заключения первых военных контрактов

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В Госдуме предложили не ограничивать по возрасту россиян, желающих заключить первый военный контракт, и внесли законопроект, предусматривающий отмену возрастного предела, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Сейчас первый контракт можно заключать гражданам в возрасте до 40 лет (иностранцам — до 30), однако авторы документа считают, что профессионалы, готовые к работе с высокоточным оружием и военной техникой, формируются только к 40–45 годам.

В Государственную думу внесены поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предлагается исключить возрастной предел для желающих заключить контракт на прохождение военной службы, — говорится в сообщении.

Авторы инициативы надеются, что это поможет привлечь на военную службу специалистов востребованных специальностей, в том числе медиков, инженеров и других.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продлевать срок военной службы генералов армии, адмиралов флота и маршалов до 70 лет. Ранее предельный возраст для пребывания на военной службе составлял 65 лет.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян назвала бредом слухи о сборе во Внешэкономбанке (ВЭБ) военных билетов якобы для оформления «брони от мобилизации». Журналистка обвинила СМИ в попытке посеять панику в России с помощью распространения информации о «скрытой мобилизации».