Военный суд дал пожизненное террористу из «ИГИЛ» Военный суд дал пожизненное гражданину Таджикистана за планирование терактов в Москве

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Второй Западный военный суд дал пожизненный срок заключения гражданину Таджикистана Тоджиддину Назарову, члену организации «Исламское государство» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена), признав его виновным в планировании терактов в России, в том числе возле Кремля и здания ФСБ в Москве в 2017 году, передает ТАСС. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей.

Суд постановил признать Назарова виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, первые восемь лет с отбыванием наказания в тюрьме. Также назначить штраф в размере 1,5 млн рублей, — озвучил приговор судья.

Ранее ФСБ нейтрализовала 13 экстремистов в Ростове-на-Дону. Они принадлежали к ячейке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), пятеро из них занимались вербовкой. В ведомстве считают, что из 13 задержанных пятеро, помимо вербовки, проводили работу по распространению на территории России идеологии запрещенной ячейки.