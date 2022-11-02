Российский военный спутник вышел на орбиту

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. В ведомстве добавили, что старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Спутник получил порядковый номер «Космос-2563».

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, — сообщили в Минобороны.

Со спутником есть устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают штатно.

Ранее сегодня сообщалось, что стартовала ракета-носитель «Союз-2.16». Согласно данным Минобороны, носитель аналогичного класса вывел на орбиту два спутника ведомства. Им выделили индексы «Космос-2561» и «Космос-2562».

22 октября ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены, говорится в сообщении Минобороны. Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме, бортовые системы функционируют нормально.