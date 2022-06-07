Названо число срочников, участвовавших в спецоперации на Украине Военный прокурор Егиев раскрыл детали участия 600 срочников в спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Около 600 солдат-срочников участвовали в специальной военной операции на Украине, заявил в Совете Федерации военный прокурор Западного округа Артур Егиев, слова которого передает РБК. По его словам, к ответственности за это нарушение привлекли около 12 офицеров, а срочники были «возвращены в кратчайшие сроки».

Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки, — сказал Егиев.

8 марта президент России Владимир Путин заявил, что срочники в спецоперации не участвуют. На следующий день выяснилось, что в составе военного контингента ВС РФ появились солдаты-срочники. Глава государства поручил разобраться в этом вопросе и категорически исключить подобные случаи.

Позже юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин в беседе с NEWS.ru предположил, что тем, кто отправил срочников на фронт, грозит уголовная ответственность. Он также отметил, что «военнослужащим, если они захотят, Минобороны может как-то компенсировать данные моменты». 10 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация уже исправлена и расследованием этого дела занимается военная прокуратура.