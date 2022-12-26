Военный эксперт объяснил, зачем Медведева назначили на пост зампреда ВПК Военный эксперт Матвийчук: Путин хочет делегировать Медведеву часть своих полномочий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев дважды занимал премьерский пост и один срок был президентом страны, следовательно, он компетентен в вопросах, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так специалист объяснил назначение чиновника на должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии. Ее председателем является президент Владимир Путин.

Я думаю, что в нынешних условиях глава государства намерен делегировать Медведеву некоторую часть своих полномочий, чтобы тот помог работать. Президент ведь создал должность, которой прежде не было. Поэтому можно сказать, что должностные обязанности Медведева станет определять сам Путин, — сказал военный эксперт.

Матвийчук напомнил, что премьер курирует не только министерский портфель, но и финансы, ВПК и так далее. Так что у Медведева есть огромный опыт работы с военными структурами.

Сейчас все внимание обращено на военную промышленность, работа которой необходима для реализации поставленных президентом задач. Раньше этим всем занимался глава Минпромторга Денис Мантуров. Думаю, что промышленность останется за ним, а вот ВПК возьмет на себя Медведев, — добавил специалист.

Ранее Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» заявил, что новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Тем не менее чем быстрее Россия получит гарантии безопасности, тем быстрее ситуация придет в норму.

По словам чиновника, новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. В случае, если Россия не получит гарантий максимальной безопасности, имеющееся напряжение сохранится. Тогда, отметил политик, «мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы». Россия сделает все, чтобы их не допустить.