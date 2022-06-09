Военный эксперт Баранец раскрыл свои источники сведений об Украине

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Военный эксперт Виктор Баранец раскрыл свои источники сведений об Украине в разговоре с «Царьградом». Он напомнил, что сам украинец, и рассказал об общении со знакомыми из академии и военного училища. И по их данным, Украину может ждать госпереворот со свержением президента Владимира Зеленского.

Многие из хороших моих знакомых занимают достаточно приличные должности в структурах украинской власти. Я, естественно, поддерживаю с ними теснейший контакт. Некоторые из них посылают меня по известному сексуальному адресу, а некоторые со мной общаются, — сказал Баранец.

Также он изучает украинские соцсети — «роскошный источник», в котором часто проговариваются приближенные к власти люди.

До этого Виктор Баранец заявил, что в рядах армии Украины зреет конфликт с Владимиром Зеленским. По словам бывшего военного, «бунтарские настроения» назревают не только среди обычных солдат, но и в составе командования ВСУ.

Баранец утверждает, что Зеленскому пришлось ужесточить законодательство в связи с тем, что бойцы ВСУ не хотят подчиняться президентским приказам, а также открыто «посылают его матом». По утверждению эксперта, государственные перевороты и «вызревают» из подобных противоречий и конфликтов.