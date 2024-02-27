«Военный азарт»: депутат об уничтожении Abrams российскими бойцами Депутат Гурулев: российские бойцы проявили военный азарт при уничтожении Abrams

Фото: МО РФ

Российские бойцы проявили военный азарт, уничтожив первый танк Abrams в зоне специальной военной операции на Украине, заявил депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Комментируя ситуацию LIFE.ru, парламентарий подчеркнул, что российские военные «соревнуются в уничтожении врага». Он также напомнил, что в Вооруженных силах РФ платят за подбитую технику в зоне СВО.

У нас в ВС и так четко платят за уничтоженную технику. Есть еще и военный азарт, когда наши бойцы соревнуются в уничтожении врага, — пояснил Гурулев.

Кадры уничтожения первого танка Abrams российскими бойцами на Авдеевском направлении в зоне СВО ранее опубликовал журналист Владимир Соловьев. По его словам, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. По предварительной информации, танк принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другая техника в зоне специальной военной операции, о чем свидетельствует видео с горящим танком под Авдеевкой. По его словам, российские бойцы ежедневно демилитаризуют Украину.