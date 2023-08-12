Военный аэродром на западе Украины подвергся ракетному удару МО России сообщило о ракетном ударе по аэродрому на западе Украины

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России нанесли удар с применением высокоточных ракет по военному аэродрому в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Объект поразили в пятницу, 11 августа.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказали в министерстве.

Ранее в Минобороны также рассказали, что артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников и терминал связи Starlink в Николаеве.

Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское. Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. Кроме того, в районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В Урожайном на западе ДНР подразделения ВС РФ провели успешную контратаку, выбив противника из населенного пункта.