Военных подключили к борьбе с паводками в Оренбуржье Военные прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводком

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Министерство обороны России оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводками по просьбе губернатора Дениса Паслера, сообщила пресс-служба ведомства. В Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения, которые будут обеспечивать жителей питьевой водой, а также участвовать в эвакуации граждан из затопленных районов.

По просьбе губернатора Оренбургской области Минобороны России оказывает помощь жителям региона в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в работах задействованы свыше 100 военных и почти 20 единиц спецтехники: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Личный состав Ясненского ракетного соединения также привлекут для укрепления береговой линии рек в Оренбургской области.

Ранее представитель главного управления МЧС РФ по Оренбургской области Валерий Синьков заявил, что нормализация обстановки с паводками в регионе ожидается не раньше 25 апреля. По его словам, в настоящее время наблюдается только рост уровня воды в реках. Пик паводка ожидается 10 апреля, он затронет 15 населенных пунктов.