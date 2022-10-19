Инженерные части Южного военного округа РФ укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области. В настоящее время там возводятся долговременные укрепленные пункты, блиндажи и дзоты, сообщает корреспондент РИА Новости.
Работаем на этом участке в полном объеме, стараемся побыстрее выполнить задачу, чтобы всем было проще здесь в полевых условиях, — пояснил агентству оператор войскового экскаватора.
Военные инженеры работают под огнем противника с воздуха: в небе летают ударные и разведывательные украинские беспилотники.
За день экскаватор способен подготовить основу для нескольких блиндажей и дзотов. Когда она готова, личный состав подразделения лопатами доделывает укрепление.
Ранее пресс-служба АО «КрымТЭЦ» заявила, что вся электроэнергия, генерируемая компанией, направляется в Херсонскую и Запорожскую области по восстановленным линиям электропередачи. Отмечается, что мощность генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт.