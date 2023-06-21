Военные помешали украинским дронам напасть на Подмосковье Минобороны подтвердило факт нападения беспилотников на Московскую область

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В итоге три беспилотника самолетного вида потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.

Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении Минобороны.

О падении трех беспилотников в Новой Москве и Подмосковье ранее сообщал Telegram-канал Baza. По сведениям канала, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил факт падения двух беспилотников на территории региона в 5:30 и 5:50 на подлете к военным складам.