Минобороны России заявило о ракетном ударе ВСУ по больнице в ЛНР

Фото: Александр Река/ТАСС

ВСУ утром 28 января нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS, сообщило Министерство обороны России. По сведениям ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения. В Минобороны отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением.

В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал, — указано в сообщении.

Все причастные к планированию удара и его нанесению понесут ответственность, утверждает Минобороны.

26 января представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли поселок Белокуракино в Луганской Народной Республике. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили по населенному пункту три ракеты из РСЗО HIMARS.

В тот же день член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в пригороде Запорожья Вольнянске раздались взрывы. По его сведениям, над городом работает система ПВО. Как отметил Рогов, за 12 часов объекты в Вольнянске обстреляли дважды.