«Военное преступление»: Медведев назвал виновника обстрела больницы в Газе Медведев: США являются ответственными за обстрел больницы в Газе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Обстрел больницы в секторе Газа является военным преступлением, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, ответственность за трагедию лежит на США, которые «бездумно раздавали деньги на оружие».

Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки, — подчеркнул политик.

Ранее больница в секторе Газа подверглась обстрелу. Более 800 человек погибли, большинство жертв — женщины и дети. Массовые протесты в связи с атакой на больницу начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране, Ливане и Германии. В Стамбуле многотысячная толпа протестующих собралась перед зданием генконсульства и требовала выслать израильского посла из страны.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что движение ХАМАС — «варварские террористы». По словам министра, члены группировки убивают собственных детей, поскольку именно они атаковали больницу в Газе.