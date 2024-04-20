«Дроны превращены в бомбардировщики»: военкор о штурме города в ДНР Сладков: пятая бригада ВС России штурмует Красногоровку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Подразделения ВС России штурмуют город Красногоровку в ДНР, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, в населенном пункте идут бои с применением БПЛА. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Пятая бригада штурмует Красногоровку. Этот городок будет освобожден. Движение российской армии в Курахово и охват группировки врага в Угледаре получит сопутствующие обстоятельства. <...> В самой Красногоровке идут городские бои. Беспилотные летательные аппараты применяются с двух сторон. Дроны превращены в самые настоящие малые бомбардировщики, на сброс идут противотанковые мины, каждая способна разрушить частный дом, — говорится в сообщении.

По его словам, все дело идет к окружению украинской группировки в Угледаре, после которого в глубине территории у ВСУ нет линий обороны, минных полей и противотанковых рвов. Сладков предположил, что войска ВС РФ получат возможность двигаться в сторону Киева более интенсивно.

Ранее Сладков писал, что власти Украины отправляют на фронт «рабочие руки», которых экономика государства больше никогда не увидит. Если дело дойдет до переговоров, то после открытия границ из страны хлынет большая часть населения, а оставшиеся территории отойдут Западу «по дешевке», считает он.