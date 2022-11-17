Военкор Коц вошел в новый состав Совета по правам человека Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Журналист Александр Коц

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него 10 человек и добавив 10 новых. В числе новых членов — военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Новыми членами СПЧ по согласованию также стали глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, профессор кафедры математического анализа Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и депутат Народного совета ДНР из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Из состава СПЧ были исключены заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, председатель межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Также исключили журналистку Екатерину Винокурову, советницу уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Наталью Евдокимову, заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Ивана Засурского, экс-председателя межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, федерального судью в почетной отставке Галину Осокину и заведующего кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николая Сванидзе. Также в этот список попала скончавшаяся в 2021 году председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.

Как заявил Сванидзе в беседе с NEWS.ru, он ожидал подобного решения. По его мнению, оно может быть связано с его позицией.

Это связанно, несомненно, с нашей антивоенной позицией, с непослушанием. Президент имеет право проводить ротации, но я давно этого ждал в отношении меня. Думаю, и мои [исключенные] коллеги тоже этого ждали, — сказал Сванидзе.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России появится единая база жертв политических репрессий. Он отметил, что Россия, в отличие от многих других стран, не отрицает неприятные факты из прошлого, в связи с этим члены СПЧ продолжают заниматься просветительской деятельностью в стране. О том, как будет выглядеть база жертв репрессий, Фадеев не рассказал.