Военком объяснил сообщения в СМИ об отмене отсрочки для многодетных отцов Военком Забайкалья Шувалов: отсрочка отменена для отцов с тремя детьми, а не для всех многодетных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации отменили имеющим троих детей мужчинам, а не для всех многодетных отцов, разъяснил в разговоре с NEWS.ru военком Забайкальского края Юрий Шувалов. Он также подчеркнул, что каждый случай по получению отсрочки рассматривается отдельно и для нее могут быть разные основания.

Не многодетными отменили, а имеющим троих детей. А с четырьмя и более детьми также попадают под отсрочку, — пояснил Шувалов.

Военком еще раз подчеркнул, что отцам с четырьмя и более детьми гарантирована отсрочка, поскольку так прописано в законе. Он добавил, что единственный случай, когда отец четырех и более детей может отправиться в зону СВО, если он сам попросится туда добровольцем. Комиссия рассмотрит дело, после чего примет решение, объяснил военком.

У нас сейчас не мобилизуют, по повесткам не вызываем, только если добровольно изъявил желание. На сегодняшний день — четверо и более [детей в семье] сейчас не отправляем, — подытожил он.

Сегодня, 13 января, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с трем детьми. Парламентарий встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая рассказала о соответствующем документе, направленном в военкоматы в конце 2022 года.