Военком Москвы опроверг раздачу повесток возле станций метро Военком Москвы Локтев опроверг раздачу повесток возле станций метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный комиссар Москвы Максим Локтев опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. По его словам, которые приводит РИА Новости, розыскные мероприятия связаны с деятельностью по поимке преступников, включая граждан, уклоняющихся от посещения военкомата после получения повестки.

Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции [возле метро] не проводится, — подчеркнул Локтев.

Ранее Глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов направил в военную прокуратуру материал о студенте колледжа, которому вручили повестку возле московского метро. По его словам, студент колледжа имел при себе студенческий билет с указанием на очную форму обучения, однако все равно получил повестку. Теперь военная прокуратура проверит законность действий вручивших ее лиц.

До этого сенатор РФ Андрей Клишас заявил, что полицейские «облавы» в отношении призывников являются незаконными. Он пояснил, что повестки имеют право вручать только работники военкоматов, а не сотрудники полиции и ГИБДД. При этом полицейские могут доставить в военкомат только конкретного человека, на которого поступил письменный запрос из военкомата. Также органы внутренних дел могут разыскивать уклонистов в случае, если те проходят по конкретному уголовному делу.