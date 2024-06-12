Водителей общественного транспорта будут наказывать за высадку инвалидов Путин утвердил закон о штрафах за высадку инвалидов из общественного транспорта

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому водители общественного транспорта будут получать штраф за высадку инвалидов I группы, не оплативших проезд. Размер санкций будет достигать 30 тысяч рублей. Проект опубликован на сайте правовой информации и актов.

Внести в абзац первой части 2 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации <...> изменение <...>. Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, инвалида I группы, следующего без сопровождения лица, не подтвердивших оплату проезда, если их проезд подлежит оплате, — говорится в документе.

Уточняется, что исключение составят случаи, если указанные граждане будут совершать действия с признаками уголовного преступления. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее объяснял, что детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Он подчеркнул, что это несет прямую угрозу их жизни.

Сейчас в кодексе установлена ответственность за высадку детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Штрафы для нарушителей составляют 5 тысяч рублей для водителя и от 20 до 30 тысяч рублей для должностного лица. Теперь аналогичные санкции будут действовать за высадку инвалидов I группы.