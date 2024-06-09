«Во все тяжкие»: сенатор о готовности Запада использовать российские активы Сенатор Цеков: если ЕС решит использовать активы РФ, его имидж будет разрушен

Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Цеков

Если Евросоюз решит использовать активы России, то его имидж будет разрушен, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он напомнил, что ранее Россия в ответ на действия Запада уже заморозила активы крупнейшего банка США.

Их сжигает ненависть к нам, и из-за неудач украинских военных на фронте эта ненависть лишь нарастает. Поэтому они могут пуститься во все тяжкие, в частности использовать наши замороженные активы. Но в результате они получат серьезный ответ от России и пожалеют о своем решении, — подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что таким образом ЕС докажет, что с ними нельзя иметь никаких дел и хранить у них деньги. Он выразил мнение, что после распоряжения российскими активами все страны мира будут бежать от них.

События последних месяцев показали, что президент Франции [Эммануэль Макрон] пытается стать чуть ли не руководителем всей Европы, а на самом деле «заразился» комплексом Наполеона. И когда Макрон начинает проигрывать, терять свои позиции, то уходит во все тяжкие, — заявил он.

Ранее сообщалось, что прибыль от замороженных российских активов пойдет Украине. К соответствующему соглашению пришли президент США Джо Байден и его французский коллега.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов констатировал, что Москва готова к зеркальному ответу в случае незаконного использования активов страны за рубежом. Он напомнил, что у России есть замороженные деньги на счетах «С», с которых точно так же идут определенные доходы.