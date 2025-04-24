Во Франции заявили, что никогда не относились к России враждебно Посол Франции Николя де Ривьер: Париж никогда не относился к России враждебно

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Николя де Ривьер и Василий Небензя

Франция никогда не была враждебно настроена по отношению к России, заявил в интервью «Коммерсанту» новый французский посол в Москве Николя де Ривьер. Вместе с тем он подчеркнул, что народ Франции и правительство солидарны в вопросе о том, что соседствующим странам не стоит воевать. Заявление было сделано в контексте конфликта между Россией и Украиной.

Есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории, — сказал он.

Дипломат уточнил, что для Франции является очень важным вопрос территориальной цельности. По его мнению, если его игнорировать, «Европа и весь мир вернутся к закону джунглей».

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что французская сторона снова не пригласила представителей российской дипмиссии на празднование Дня Победы в Париже. Он напомнил, что в борьбе с фашизмом решающий удар принял на себя СССР, потеряв 27 млн человек.

До этого политолог Артем Соколов, комментируя заявление МИД Франции о том, что в Киеве 9 мая делегации Евросоюза будут отмечать не День Победы, а День Европы, заявил, что Евросоюз устраивает саммит 9 мая в Киеве, чтобы отвлечь внимание западной и украинской публики от юбилея победы над нацизмом 1945 года и провести праздник, альтернативный торжествам в Москве.