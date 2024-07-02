Во Франции кандидаты массово снимаются с выборов из-за Ле Пен Le Monde: более 200 кандидатов снялись с выборов в парламент Франции

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марин Ле Пен

Более 200 участников парламентских выборов во Франции сняли свои кандидатуры перед проведением второго тура, сообщила газета Le Monde. Отмечается, что таким образом они не хотят дать ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» возможность получить большинство.

На данный момент Le Monde насчитала более 200 кандидатов, которые вышли из второго тура, большинство из них — для того, чтобы помочь победить ультраправое «Национальное объединение». Крайний срок для сохранения своих кандидатур во втором туре — вторник, 18:00, — говорится в материале.

29 июня сообщалось, что «Национальное объединение» экс-кандидата в президенты Марин Ле Пен укрепило свое лидерство в преддверии первого тура досрочных парламентских выборов во Франции. Уточняется, что партия и ее союзники набрали 36,2% голосов.

Ранее лидер политсилы Эрик Сьотти заявил, что партия «Республиканцы» (LR) в преддверии выборов в парламент Франции должна объединиться с фракцией крайне правой партии «Национальное объединение» (RN). Он отметил, что уже провел переговоры с главой RN Жорданом Барделлой и Марин Ле Пен.

До этого издание The Guardian сообщило, что досрочные парламентские выборы, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, могут быть попыткой восстановить большинство в Нацсобрании и, как следствие, политическое влияние. Журналисты признали, что в прошлом главе республики неплохо удавались предвыборные кампании, но сейчас ситуация изменилась. Это значит, что выборы могут привести к политическому кризису.