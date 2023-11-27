В России предложили вести внутренний бизнес только в рублях Депутат Панов: практику ведения бизнеса в у. е. внутри России следует прекратить

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В России необходимо прекратить практику заключения внутриэкономических бизнес-сделок с расчетами в неких условных единицах, привязанных к курсу доллара или евро, считают депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов и Денис Четырбок. В беседе с «Парламентской газетой» законодатели высказали мнение, что такие договоры должны заключаться только в рублях.

Как поясняют парламентарии, сегодня Гражданский кодекс позволяет расчеты между российскими резидентами с привязкой к курсу той или иной валюты. Чаще всего такие расчеты с привязкой к доллару США или евро применяются в сфере аренды коммерческой недвижимости. В условиях нестабильности курса рубля нагрузка на бизнес сильно возросла.

Если недвижимость российская, контрагенты российские, внешнеэкономическая деятельность от этих взаимоотношений далеко, то при чем тут условные единицы вообще? Такие договоры должны заключаться в рублях и только. Понятно, что с ежегодной индексацией с учетом инфляции, — предложил Дмитрий Панов.

По мнению руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, внутрироссийские сделки должны осуществляться в рублях. Однако, как считает депутат, есть опасения, что валютный риск в таких случаях будет изначально закладываться в аренду площади, приводя в итоге к увеличению издержек предпринимателей. Поэтому, по его мнению, необходимо всестороннее обсуждение этой идеи с принятием выверенного решения. Кроме того, подчеркнул политик, договоры в условных единицах могут иметь и обратный эффект: так, если курс рубля растет, то стоимость аренды серьезно снижается.

Ранее в Национальном совете по финансовому рынку увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, что может негативно сказаться на гражданах. Финорганизации предложили взимать средства с ресурсоснабжающих предприятий.