«Внутренние договорняки»: сенатор о выходе Десантиса из президентской гонки Сенатор Климов назвал внутренним договорняком выход Десантиса из выборов в США

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рон Десантис

Внутренние разборки и договорняки внутри Республиканской партии США сделаны для беллетристики, а не для серьезной политики, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его словам, кто бы ни стал президентом США, не стоит ждать, что придет пророссийское правительство.

Честно, пока эта предвыборная возня не сильно волнует. Мы из этого тоже начинаем делать шоу. Пройдут выборы, и будет понятно, кто пришел к власти, и то, наверное, не сразу. Кто бы ни победил, не нужно думать, что придет пророссийской правительство. А их внутренние разборки, договорняки — это все для беллетристики, а не для серьезной политики, — сказал Климов.

Ранее Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США. Губернатор Флориды выразил поддержку бывшему американскому лидеру в борьбе за повторное избрание на этот пост.

По словам политолога Алексея Макаркина, Десантис пытался выступить реальным конкурентом Дональда Трампа, вел осознанную кампанию, но у него не получилось. С выходом из президентской гонки бизнесмена Вивека Рамасвами Десантис становился аутсайдером и уступал бы не только Трампу, но и Никки Хейли. Макаркин отметил, что большинство республиканского электората персонально голосует за Трампа и «никакой Десантис им не интересен».