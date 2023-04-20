Внук Зюганова выходит на большую дорогу. Политическую

Фото: Леонид Зюганов/vk.com

Леонид Зюганов

КПРФ решила на деле подтвердить свой нерушимый принцип преемственности и верности традициям. По последней информации, на выборах мэра Москвы, которые состоятся уже в сентябре в рамках единого дня голосования, коммунистов представит Леонид Зюганов — внук Геннадия Андреевича, несменяемого лидера нашей умеренно левой партии.

Надо сказать, что после внесения известных изменений в законодательство, позволяющих Сергею Собянину идти на третий срок, выборы в столице приобрели скорее характер референдума по итогам почти 13 лет правления действующего градоначальника. А для будущих соперников Сергея Семеновича главным призом станет лишь повышение уровня собственной узнаваемости в народных массах. Вряд ли кто-то сможет бросить реальный вызов мэру.

Причем на этот раз Собянин явно пойдет на выборы не как независимый кандидат, а в качестве видного представителя «Единой России». И в этой связи задача разного рода политтехнологов — придать хоть какую-то разумную остроту грядущему избирательному процессу. Предстоит привлечь московского избирателя к голосованию не только розыгрышем призов за отданный голос.

Фото: Леонид Зюганов/vk.com Леонид Зюганов

Первоначально предполагалось, что КПРФ будет представлять потенциальный сменщик Зюганова во главе партии Юрий Афонин, профессиональный аппаратчик из тех, что революцию не устроит и всех его поддержавших не подведет. Но факт, что все-таки решили не рисковать такой знаковой фигурой, может говорить об опасении, как бы рейтинг Афонина сильно не пострадал, если партия не приведет на участки свой обычный ядерный электорат. Как считается, после фактического устранения неудобного всем главного столичного коммуниста Валерия Рашкина московская организация КПРФ все еще до конца не зачищена от его сторонников и выдвиженцев. И, дескать, они могли бы дать последний бой одному из гонителей «охотника на лосиху».

Как утверждают, был вариант очередного выдвижения уже претендовавшего на пост мэра банкира и спонсора КПФР Вадима Кумина, который в отличие от не выполнившего предварительные соглашения «клубничного короля» Павла Грудинина показал себя во всех смыслах человеком слова. Но такая бедность по части выбора кандидата из среды «самой народной партии» явно компрометировала бы ее руководство.

И вот, как утверждают, выбор пал на молодого Зюганова, которого авторитетный дед уже доброе десятилетие ведет по политической дорожке. Леонид Зюганов уже дважды избирался в Мосгордуму. Причем, как утверждали злые языки, Зюганов-старший сумел так договориться в известных инстанциях, что в округе, где баллотировался Леонид, случайно не оказывалось представителя «Единой России». На такое удивительное совпадение не раз обращали внимание, но аппарат Компартии эти намеки не задевали.

И вот новый этап в политической карьере Зюганова-младшего. А ведь когда его еще только избрали в Мосгордуму, в коммунистических низах шутили, что дед не уйдет на покой, пока не сможет передать свой пост внуку. Тем не менее Леонид Зюганов, образованный и приятный в общении молодой политик 34 лет от роду, должен как минимум сохранить результаты партии на прошлых подобных выборах. Тогда они реально станут для него новой карьерной ступенькой.