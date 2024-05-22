Внук Шолохова сообщил, что просят пленные украинцы Первый зампред ГД по культуре Шолохов: пленные украинцы просят книги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Шолохов

Пленные украинцы просят книги, заявил первый заместитель председателя ГД по культуре и внук писателя Михаила Шолохова Александр в эксклюзивном интервью NEWS.ru на патриотическом фестивале «Русское лето» в Воронеже. Шолохов добавил, что, узнав об этом, он переиздал роман своего деда «Тихий Дон».

Люди оказались в тупиковой ситуации. Они уже никому не доверяют и не понимают, кому можно задать вопрос. Поэтому обращаются к книгам. И я тогда переиздал «Тихий Дон»: напомнить о проблемах гражданской войны 100 лет назад, — сообщил Шолохов.

По его словам, когда он понял, что воюющим сторонам в какой-то момент надо будет мириться, он переиздал «Поднятую целину». После этого писатель Захар Прилепин подсказал, что нужно переиздать и роман «Они сражались за Родину», а также рассказ «Наука ненависти».

И вот сейчас на подходе уже готов тираж, и в ближайшее время отвезу в Донбасс «Донские рассказы». Эти книги – именно то, что, я считаю, поможет людям найти выход в сложившейся ситуации и ответить на свои внутренние вопросы, — заявил Шолохов.

Ранее Александр Шолохов заявил, что уехавшие из России звезды, в том числе признанные иностранными агентами, позволяют себе негативные высказывания о родине от отчаяния. По его словам, таким образом артисты вымещают свою злость, а также пытаются найти новых покровителей.