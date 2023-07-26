Внесудебные банкротства станут доступнее Госдума приняла закон, расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан

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Госдума приняла закон, расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан, сообщается на сайте нижней палаты. Эту процедуру теперь можно будет инициировать при сумме долга от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Документ понижает минимальный размер задолженности, при наличии которой можно инициировать процедуру внесудебного банкротства, до 25 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч). Также повысится максимальный размер задолженности — до 1 млн руб. (сейчас до 500 тысяч), — пояснили в Думе.

Повторное внесудебное банкротство будет доступно вдвое быстрее — через пять лет.

Согласно поправкам, внесудебное банкротство распространится на пенсионеров и живущих на пособия, если долг по решению суда взыскивают более года и нет подходящего для взыскания имущества, и на остальных граждан, исполнительное производство для которых длится дольше семи лет.

Также 26 июля Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о банковской деятельности, согласно которому россияне могут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без взимания комиссии. В пределах этой суммы кредитным организациям банках запрещается ограничивать размер и количество переводов.

Днем ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, предусматривающий скидки в размере 50% на штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Такие условия будут действовать, если оплата осуществится в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления.