«Вне закона»: Володин обвинил Зеленского в захвате власти на Украине Володин: Зеленский захватил власть на Украине и совершил госпреступление

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Вячеслав Володин

Президент Украины Владимир Зеленский захватил власть в стране и совершил государственное преступление, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что после истечения срока полномочий главы государства исполнение его обязанностей должно возлагаться на председателя Верховной рады, однако спикер Руслан Стефанчук отказался от этого. По словам Володина, это противоречит украинской конституции.

Зеленский вне закона. <...> Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский, — заявил спикер Госдумы.

Володин добавил, что сегодня лидеры стран находятся в сложном положении. Несмотря на то что политики могут встречаться с Зеленским, подписанные с ним соглашения и договоры юридической силы иметь уже не будут. Это создает риски невозврата денежных средств и другие проблемы, отметил Володин.

Ранее Стефанчук заявил, что Зеленский сохраняет свой пост в соответствии с конституцией. По его словам, украинский лидер продолжит выполнять свои обязанности до вступления в должность нового главы государства.

Инаугурация президента Украины состоялась 20 мая 2019 года, срок его полномочий ограничен пятью годами. Как следует из 108-й статьи Конституции Украины, он должен исполнять обязанности до избрания нового главы, но выборы отложены из-за военного положения.