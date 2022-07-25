ВС России уничтожили базу с боеприпасами для HIMARS на Украине

Фото: AFLO/Global Look Press

HIMARS

Военно-морской флот России уничтожил в Хмельницкой области перевалочную базу ВСУ, на которой хранились боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области и ДНР.

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777, — говорится в тексте.

В Минобороны добавили, что наряду с этим авиационными, артиллерийскими и ракетными ударами уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области и ДНР.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новые поставки оружия из США. По его словам, Вашингтон может передать Киеву до 30 РСЗО HIMARS системы MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня), а также большое количество боеприпасов к ним. Он подчеркнул, что ключевым вопросом является именно снабжение ВСУ боеприпасами к иностранному оружию.