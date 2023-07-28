ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане ТОФ: корабли России и КНР вышли в Тихий океан на совместное патрулирование

Фото: МО РФ

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). Это патрулирование стало для представителей двух стран уже третьим по счету за последнее время.

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту, — уточнили в ТОФ.

От России в международный отряд включили большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев». Также на патрулирование в Тихий океан вышли корветы «Гремящий», «Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». Китай назначил участниками миссии эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», а также корабль снабжения «Тайху».

Военным кораблям двух стран предстоит мониторить акваторию и охранять объекты морской экономической деятельности России и КНР. Целью миссии также являются укрепление сотрудничества двух стран и поддержка мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военным морякам двух стран предстоит отработать плавание в составе различных строев и организовать все виды обороны отряда. В рамках миссии им будут помогать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК.

Ранее сообщалось, что в Аравийском море начались военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. От Северного флота в маневрах задействован носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». На первом этапе маневров морякам предстояло на картах отработать розыгрыш эпизодов учений на море, провести инструктажи и тактические летучки.